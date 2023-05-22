В Белгородской области объявлен режим КТО

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении в регионе режима контртеррористической операции.

"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее в понедельник Гладков сообщил о проникновении украинской диверсионной группы на территорию области.

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с Погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В понедельник были зафиксированы неоднократные обстрелы с украинской стороны нескольких сел в Грайворонском городском округе. Есть пострадавшие.