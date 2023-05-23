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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:27

Мишустин заявил, что визит Си Цзиньпина в РФ дал импульс построению многополярности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Визит в Россию в марте этого года председателя КНР Си Цзиньпина дал импульс построению новой многополярной системы международных отношений, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

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"Состоявшийся в марте российско-китайский саммит стал важным событием, к которому было привлечено внимание всего мира. Переговоры в Кремле дали новый импульс построению справедливой многополярной системы международных отношений", - сказал Мишустин, выступая в Шанхае на российско-китайском бизнес-форуме.

Он добавил, что лидеры России и КНР в ходе переговоров определили "стратегические приоритеты взаимодействия на среднесрочную перспективу", среди которых: увеличение двусторонней торговли, улучшение логистической связанности, повышение уровня финансовой и промышленной кооперации, укрепление энергетического партнерства, расширение сотрудничества в сфере технологий и инноваций.

Как заявил премьер РФ, "на сегодня в нашем инвестиционном "портфеле" находятся уже около 80 крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше 165 млрд долларов".

Особое значение, по мнению Мишустина, для двух стран имеет промышленная и технологическая кооперация.

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