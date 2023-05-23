Мишустин видит предпосылки для запуска в Китае производств с участием России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Шанхае на российско-китайском бизнес-форуме, высказался за запуск совместных производств на китайской территории.

"В новых условиях открываются дополнительные предпосылки не только для расширения присутствия китайских компаний в России, но и для запуска производств на территории КНР, в том числе в свободных экономических и специальных индустриальных зонах", - сказал он.

По его словам, "направления российско-китайского сотрудничества могут включать не только организацию промышленных производств и предприятий по глубокой переработке сырья, но и обеспечение взаимного доступа к передовым технологиям", а также гармонизацию национальных стандартов и технических требований.