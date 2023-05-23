Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 13%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13%, в период с 15 по 21 мая выявлено более 17 тыс. случаев заболевания, умерли 183 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 11,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13%. Увеличение заболеваемости отмечено в 21 субъекте РФ, в том числе в 8 регионах более чем в среднем по стране", - следует из сообщения штаба.

Согласно данным портала "Стопкоронавирус.рф", за неделю с 15 по 21 мая выявлено 17 118 случаев.

Также в оперштабе сообщили, что за неделю с 15 по 21 мая умерли 183 человека. Выздоровели 23 618 человек, или на 19% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Количество госпитализаций за неделю, по данным оперштаба, составило 3 529 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 1,8%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах зафиксировано увеличение более чем в среднем по России.

В столице за неделю с 15 по 21 мая выявлено 2 516 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 43 человека, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По данным портала, за неделю были госпитализированы 603 человека, выздоровели за этот период 2 658 пациентов.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение о том, что с 23 мая будет публиковать оперативные данные о ситуации с заболеваемостью по вторникам, данные будут появляться за неделю.