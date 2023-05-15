Более 2,3 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки в РФ

Данные по коронавирусу с 23 мая будут публиковаться еженедельно по вторникам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 2,3 тыс. случаев, скончались 26 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"Выявлено 2 379 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 226 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 31,9%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 12 субъектах РФ, снижение - в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 32 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 2 996 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 617. Таким образом, показатель заболеваемости стал минимальным с конца июня 2022 года.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 26 человек, накануне сообщалось о 25 умерших.

"Выздоровели за сутки 2 902 человека, или на 16,9% меньше в сравнении с 14 мая", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю снизился на 27,8% по сравнению с предыдущей.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 13,0 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 27,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в 7 субъектах РФ, в том числе в 2 регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.

Неделей ранее сообщалось о снижении показателя заболеваемости на 33,8%, он составлял 18,0.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 2,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 11 субъектах РФ, в том числе в шести регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.

Кроме того, сообщается, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией с 23 мая будет публиковать оперативные данные о ситуации с заболеваемостью по вторникам.

"Правительством Российской Федерации принято решение, начиная с 23 мая 2023 года оперативные данные по COVID-19 публиковать еженедельно по вторникам", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 900 755 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 736 умерших и 22 323 212 выздоровевших.