В Госдуме рассчитывают принять в июне законопроект о долевом страховании жизни

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ) депутаты Госдумы планируют принять в июне 2023 года, в таком случае закон заработает уже в этом году, заявил на XVIII международной конференции по страхованию глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Законопроект о ДСЖ предусматривает инвестирование взносов клиентов в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), а также возможность для страховщика жизни получать соответствующую лицензию Банка России. Комментируя ход обсуждения законопроекта, Аксаков пояснил: "Мы натолкнулись на серьезное сопротивление представителей финансового рынка. Когда они почувствовали, что вы хотите зайти на их поляну, включили свои возможности и затормозили прохождение законопроекта". Тем не менее, добавил он, "был найден компромисс". Этот компромисс был связан с тем, что возможность получения лицензии управляющей компании у страховщика жизни сохранится, но по ней он сможет работать только с ПИФами в рамках договоров ДСЖ.

Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков отметил, что представители его ведомства достаточно долго работали над законопроектом о ДСЖ, его принятие будет означать появление в России нового страхования жизни с инвестиционной составляющей.

"Создание такого продукта может сформировать базу для привлечения инвесторов в том числе из дружественных стран", - считает Чебесков.

"Технологии у нас находятся на передовом уровне. Я надеюсь, что мы решим вопрос с удаленной идентификацией и открытием счетов, чтобы иностранный инвестор мог покупать продукт, сидя у себя дома", - добавил Чебесков.

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова, выступая на конференции ВСС, обратила внимание на необходимость "на берегу", до принятия закона о ДСЖ, определиться с тем, будут ли споры с потребителями по линии ДСЖ относиться к компетенции службы финансового уполномоченного, поскольку споры финорганизаций с инвесторами служба в настоящее время, согласно законодательству, не рассматривает.

Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект № 216703-8 в конце октября 2022 года. Он вводит в российское правовое поле продукт, который в мировой практике известен как unit-linked - договор долгосрочного страхования жизни с инвестиционной составляющей. По замыслу авторов, ДСЖ будет, с одной стороны, работать как классическое страхование, с другой стороны, предполагается возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные гражданами инвестиционные паи.

В апреле Чебесков говорил, что страховщики жизни, которые планируют проводить операции ДСЖ, будут иметь право на получение лицензии управляющей компании (УК), но операции по таким лицензиям будут носить ограниченный характер, Минфин не ожидает большого спроса со стороны участников рынка на получение подобных лицензий.

"Мы достигли компромисса между страховой индустрией и индустрией УК, он состоит в том, что в рамках продукта ДСЖ страховщики смогут создавать собственные паевые фонды, если вообще такая необходимость появится, но только в рамках ДСЖ", - говорил он. При этом "страховщики не смогут делать полноценную линейку продуктов", как действующие УК, прокомментировал тогда Чебесков найденное решение.