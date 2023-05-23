"СИБУР" отсудил у поставщика ПО стоимость услуг, не оказанных из-за ухода VMware и IBM

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы взыскал с российского мультивендорного поставщика программного обеспечения в пользу компаний группы "СИБУР" 86,6 млн рублей долга за неоказанные услуги по техподдержке.

Ответчик приводил суду доводы о невозможности предоставить эти услуги из-за ухода с российского рынка американских вендоров VMware и IBM.

Иск к ООО "Виат ЛЛС" (WIAT, Москва) заявили ООО "СИБУР" (46,4 млн рублей), ПАО "СИБУР Холдинг" (23,8 млн рублей) и еще 13 компаний, входящих в группу.

Истцы и ответчик в декабре 2021 года заключили договоры на поставку электронных сертификатов на техническую и сервисную поддержку ПО, однако с 28 апреля 2022 года была прекращена техническая поддержка IBM по договору с "СИБУР Холдингом", а с 5 марта - техническая поддержка VMware, предусмотренная договорами со всеми истцами.

Суд решил, что прекращение поддержки правообладателями продукта - VMware и IBM - не освобождает поставщика от выполнения договорных обязательств.

"Довод ответчика о том, что между ним и истцами существуют лишь отношения поставки, которые были надлежащим образом исполнены, судом не принимается, поскольку все договоры предусматривают возможность оказания услуг как производителем, так и ответчиком. (...) Истцы не обязаны знать, какие отношения связываются ответчика и VMware/IBM, предоставляется ли его специалистам доступ к сайту VMware/IBM и др., учитывая взятые на себя ответчиком обязательства по договорам и предоставление ответчиком всех необходимых гарантий", - говорится в решении суда.

Суд также отметил, что обоснованность требований истцов подтверждается иной судебной практикой. В решении упомянуты вступившие в законную силу судебные решения по другим аналогичным спорам - АО "Федеральная грузовая компания" взыскала с ООО "Южная софтверная компания" 2,2 млн рублей, ООО "Нефтехимическая транспортная компания" (входит в "СИБУР") взыскала с "Виат ЛЛС" 246 млн рублей.

Весной 2022 года VMware и IBM - в числе прочих иностранных производителей телеком-оборудования, софта, чипов, потребительской электроники, а также ряда интернет-сервисов - прекратили деятельность в России.

WIAT - мультивендорный поставщик ПО и оборудования для решения сложных прикладных задач бизнеса, говорится на его сайте. Компания предоставляет портфель программного и аппаратного обеспечения для коммерческих и государственных организаций.