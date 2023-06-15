"СИБУР" договаривается с FESCO о развитии транспортных мощностей для экспорта полимеров

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "СИБУР" договаривается с транспортной группой FESCO о развитии траспортно-логистических решений для экспортных поставок своей продукции, сообщил на сессии "Портовый разворот: через запад на восток?" ПМЭФ исполнительный директор "СИБУРа" Павел Ляхович.

"С группой FESCO мы подписываем соглашение о сотрудничестве, где, в том числе через наши планы, они смогут быть более предсказуемыми в своих планах и под нашу продукцию развивать новые дополнительные пути. Потому что мы через четыре года будем вывозить на 50% больше из страны. Еще через четыре года - в два раза больше, чем сейчас. Нам необходимы эти пути, потому что в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, бизнес делать очень тяжело", - сказал он.

По его словам, "СИБУР" ежегодно отгружает порядка 4 млн тонн продукции за рубеж. В 2022 году компания столкнулась с рядом логистических сложностей на фоне европейских санкций и перенаправления экспортных потоков компании в Юго-Восточную Азию и Турцию.

"У нас увеличились - даже по традиционным направлениям - сроки доставки до примерно 30%, по некоторым направлениям в два раза выросли сроки доставки. У нас увеличилась стоимость перевозки по некоторым направлениям до 2,5 раз. И третье, на что мало обращают внимание, ухудшилась предсказуемость отгрузки. Мы получаем в целом около 40% отказов по заявкам на перевозку. И это создает очень серьезные неисполненные ожиданиями на тех рынках, на которые мы едем с нашей продукцией, где не привыкли к тому, что продукция не приезжает в заявленные сроки. Это все создает для нас очень серьезные и неудобства, и финансовые потери", - сказал Ляхович.