Уголовное дело Ильи Красильщика направлено в Басманный суд

Его будут судить заочно

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении медиаменеджера Ильи Красильщика, сообщило надзорное ведомство. Ему вменяют распространение фейков об армии по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК). Дело передано в суд.

По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик, находясь за границей, на своей странице в соцсети "разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в г. Буча в ходе проведения СВО на Украине".

Кроме того, он дал интервью, в котором "под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для обстрелов, уничтожения гражданской инфраструктуры и населения на территории Украины", в том числе в Буче, говорится в пресс-релизе. Интервью 14 апреля 2022 года было выложено на одном из YouTube-каналов. Неделю спустя стало известно, что в отношении Красильщика возбуждено уголовное дело.

В июле 2022 года МВД объявило Красильщика в международный розыск. В марте 2023 года Басманный суд Москвы его заочно арестовал.

"Следственными органами приняты исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. Однако реальная возможность участия Красильщика в уголовном деле отсутствует", отметили в Генпрокуратуре.

По делу проведены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.

"Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого Красильщика", - считает надзорное ведомство.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - заключили в Генпрокуратуре.

В ноябре 2021 года Красильщик оставил должность руководителя "Яндекс.Лавки", а в апреле 2022 года ушел из "Яндекса".