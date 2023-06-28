Гособвинение запросило 9 лет для Ильи Красильщика по делу о фейках об армии

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Гособвинение считает доказанной вину медиаменеджера Ильи Красильщика в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и просит приговорить его к 9 годам колонии заочно.

"Прокурор попросил суд признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии общего режима. Кроме того, после отбытия основного наказания гособвинение просит запретить ему администрирование интернет-ресурсов в течение четырех лет", - сообщили в суде.

Красильщику заочно предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

В уголовном деле идет речь о распространении ложной, по версии следствия, информации о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Красильщик - российский медиаменеджер, ранее был главным редактором журнала "Афиша" и издателем интернет-СМИ "Медуза" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией).