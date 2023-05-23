Минюст предложил трехлетний срок для возобновления исполнительного производства

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Возобновить исполнительное производство можно будет в течение трех лет с момента устранения причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления, соответствующий законопроект подготовил Минюст РФ.

Проектируемые поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы РФ министерство опубликовало для общественного обсуждения.

Подготовка этой инициативы связана с постановлением Конституционного суда (КС) РФ, который в апреле 2023 года признал неконституционным отсутствие предельных сроков для возобновления приостановленных исполнительных производств.

КС РФ поручил правительству РФ предусмотреть в законодательстве срок для возобновления исполнительного производства после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановки. При этом КС РФ указал, что до момента внесения изменений в законодательство, исполнительное производство разрешается возбуждать в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, из-за которых оно было приостановлено.