КС РФ потребовал установить сроки возобновления исполнительного производства

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ признал неконституционным отсутствие предельных сроков для возобновления приостановленных исполнительных производств. Согласно опубликованному постановлению суда, они должны быть установлены, а до этого момента на возобновление будет отводиться не более трех лет.

Такие выводы КС РФ озвучил по итогам рассмотрения жалобы Рината Гафарова. Он в 2012 году вместе с супругой взял в ОАО "АФ Банк" в кредит 5 млн рублей под залог четырехкомнатной квартиры в Уфе. Однако расплатиться им не удалось и в мае 2014 года банк добился взыскания долга в 4,7 млн рублей и обращения взыскания на квартиру по начальной цене в 9,77 млн рублей.

Реализация квартиры затянулась. Исполнительное производство было возбуждено только 20 декабря 2016 года, а первоначальные торги не состоялись из-за отсутствия заявок. После этого суд по просьбе банка сначала в августе 2017 года приостановил исполнительное производство, а затем в сентябре того же года снизил начальную стоимость продажи квартиры до 4,8 млн рублей. Но исполнительное производство так и не возобновили.

Вновь свои требования на залог банк в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ; банк признан банкротом летом 2014 года) заявил в 2021 году в деле о банкротстве Гафарова. В сентябре 2021 года в реестр требований к Гафарову были включены и требования банка на сумму 10,93 млн рублей, из которых 4,67 млн рублей – основной долг и 6,13 млн рублей – проценты, госпошлина.

Суды трех инстанций отвергли доводы Гафарова о том, что банк опоздал с предъявлением требований, поскольку с момента вынесения определения суда о снижении начальной цены продажи залога прошло более трех лет. Действующие правила не устанавливают срок для возобновления производства, но применить по аналогии трехлетний срок на предъявление исполнительного листа нельзя. В передаче жалобы Гафарова на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ было отказано.

После этого Гафаров обратился в КС РФ с просьбой проверить статью 440 Гражданского процессуального кодекса РФ, статьи 42 и 45 закона "Об исполнительном производстве", регламентирующие правила приостановления и возобновления исполнительных производств. Он обращал внимание, что эти нормы позволяют взыскателю сколь угодно долго не принимать меры по возобновлению исполнительного производства, причем все это время взыскатель продолжает начислять должнику проценты, способствуя тем самым увеличению суммы долга.

И эти аргументы КС РФ принял во внимание. Он согласился, что из-за отсутствия в законодательстве какого-либо срока для возобновления исполнительного производства должник не может избежать неопределенности в вопросе о том, как долго, в частности, заложенное имущество будет находиться под угрозой взыскания. При этом сумма долга может расти за счет процентов.

Кроме того, обратил внимание суд, должник в отличие от взыскателя не наделен правом обратиться в суд с заявлением возобновить исполнительное производство. Это ограничение его прав не отвечает принципам соразмерности, справедливости и правового равенства, говорится в постановлении.

В связи с этим оспариваемые нормы КС РФ признал не соответствующими Конституции РФ. Он поручил правительству РФ предусмотреть в законодательстве срок для возобновления, в том числе по заявлению должника, исполнительного производства после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановки.

До момента внесения изменения в законодательство исполнительное производство может быть возобновлено по инициативе суда или по заявлению судебного пристава-исполнителя, взыскателя или должника в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, из-за которых оно было приостановлено, указано в постановлении.

Дело Гафарова должно быть пересмотрено.