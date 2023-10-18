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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

Правительство предложило отвести 3 года на возобновление исполнительного производства

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Возобновить исполнительное производство можно будет в течение трех лет с момента устранения причин или обстоятельств, послуживших основаниями для его приостановления, говорится в законопроекте № 462778-8, который правительство внесло в Госдуму.

Проект содержит поправки к Арбитражному и Гражданскому процессуальному кодексам.

Согласно поправкам, заявить о необходимости возобновить исполнительное производство можно будет и позже, если отведенный для этого трехлетний период был пропущен по уважительной причине. Для этого потребуется обращение в суд.

Подготовка этой инициативы связана с постановлением Конституционного суда, который в апреле 2023 года признал неконституционным отсутствие предельных сроков для возобновления приостановленных исполнительных производств.

КС поручил правительству предусмотреть в законодательстве срок для возобновления исполнительного производства после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановки. При этом суд указал, что до момента внесения изменений в законодательство, исполнительное производство разрешается возбуждать в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, из-за которых оно было приостановлено.

Правительство Конституционный суд Госдума
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