В Госдуме призвали либерализовать выпуск ЦФА

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Объем выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в России составил 2 млрд рублей, нужны меры, которые бы стимулировали интерес инвесторов, в частности рассматривается вопрос об использовании ЦФА вне существующих сейчас закрытых информационных площадок, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Что касается цифровых финансовых активов - да, всего лишь на 2 млрд рублей их выпущено, но в этом году ожидается значительный всплеск использования ЦФА. Мы плотно взаимодействуем со всеми компаниями", - сказал он в ходе Евразийского экономического форума.

"Мы будем либерализовывать процесс. Вопрос об этом стоит - чтобы не только в закрытых информационных системах оборачивались ЦФА, но и чтобы их обращение на рынках было более свободным", - добавил он, напомнив, что рассматривается вопрос допуска ЦФА к биржевым торгам, а не только в рамках работающих сейчас площадок по выпуску ЦФА.

Аксаков также рассчитывает, что ЦФА будут активнее задействованы в международном взаимодействии после принятия закона о цифровом рубле: "Мы в июне примем закон точно в первом чтении. Не знаю насчет второго и третьего чтения в эту сессию (заканчивается 28 июля - ИФ), но будем к этому стремиться, с тем, чтобы как раз появился денежный инструмент, обеспечивающий, в том числе, более активный оборот ЦФА".

Согласно действующему законодательству, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, может быть включенное в реестр ЦБ российское юридическое лицо, в том числе кредитная организация, депозитарий или лицо, имеющее право осуществлять деятельность организатора торговли (биржа). При этом сами ЦФА должны обращаться и учитываться только в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск. Таким образом, действующий закон не налагает запрет на создание биржей оператора ЦФА, но ЦФА должны обращаться только на платформе, которая их выпустила. То есть, должно быть разделение биржевых торгов и торгов ЦФА.

На данный момент в реестр Банка России по выпуску ЦФА включены пять компаний.