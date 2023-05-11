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В Думе планируют до конца июля принять четыре криптовалютных закона

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Четыре закона, регулирующие рынок майнинга, расчеты в криптовалюте на внешних рынках, вопросы налогообложения цифровых валют и ответственности за их незаконное использование, находятся в стадии "высокой осмысленности", их планируется принять до конца весенней сессии парламента, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас мы подошли к тому моменту, когда четыре законопроекта находятся в стадии практического принятия, все законы - в стадии высокой осмысленности, поэтому рассчитываю, что в весеннюю сессию (заканчивается 30 июля - ИФ) мы активно поработаем. Нам надо и налоговое законодательство принять, учесть мнение рынка. Скорее всего, нормы, которые применимы к ЦФА, должны и здесь максимально учитываться, поскольку это похожий инструмент. Июнь, скорее всего, это - второе чтение, будем активно с этим работать, но и вполне возможно, что в весеннюю сессию все законы примем, и индустрия будет работать в нормальном правовом пространстве", - сказал он в ходе сессии на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Он напомнил, что помимо закона о правилах налогообложения цифровых финансовых активов Госдума совместно с правительством работает над поправками в КоАП, УК и УПК; законопроектом о создании экспериментального правового режима в сфере обмена криптовалют для работы на внешних рынках; проектом закона о майнинге.

Аксаков также отметил, что крупные компании РФ уже активно используют криптовалюту во внешнеторговых расчетах, но ждут принятия закона, который бы обозначил правовые рамки сделок.

Говоря о майнинге, глава думского комитета отметил, что у него есть личный интерес быстрее отрегулировать весь этот рынок. "Я депутат от Чувашии, и как-то у себя в квартире в Чебоксарах, как-то раз приехал, а у меня вся квартира, извините за выражение, провоняла - холодильник "грохнулся". Я стал выяснять, оказалось, что майнеры перегрузили электросети. Ко мне потом пришли мои соседи. Я-то ладно, достаточно обеспеченный человек, смог себе купить новых холодильник, а для многих это проблема. Соответственно, с этой проблемой сталкиваются многие потребители электричества там, где оно в дефиците или недолжным образом используется. Возникают перегрузки в сетях, и у людей страдает бытовая техника, отключается электричество. Очевидно, надо рынок отрегулировать", - считает депутат.

"Мне грустно, когда мы являемся мировым лидером по майнингу, при этом у нас, к сожалению, сейчас нет регулирования. А почему его нет? А потому что, как коллеги отмечали, у разных институтов власти сегодня разные подходы к регулированию. Рассчитываю, что законопроект (о майнинге - ИФ) будет рассмотрен в первом чтении, а уже потом в него, возможно, будут внесены определенные правки", - поделился в ходе выступления на сессии Антон Горелкин, зампред комитета Госдумы по информационным технологиям.

"Что касается трансграна (расчетов в криптовалюте для внешних контрактов - ИФ), я глубоко поддерживаю создание национальной инфраструктуры, национальной криптобиржи. Есть разные на этот счет мнения, но, тем не менее, я эту историю поддерживаю. Нельзя не замечать активности недружественных стран, понятно, что криптобиржи могут применить блокирующие какие-то санкции, тем не менее, я считаю, что без своей централизованной инфраструктуры развитие невозможно", - добавил Горелкин.

Анатолий Аксаков Госдума Антон Горелкин
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