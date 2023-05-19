Депутат Аксаков ждет от запуска ЦФА на традиционных биржах роста конкуренции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Участники рынка настороженно восприняли идею о запуске торгов цифровыми финансовыми активами на традиционных биржах, так как в данном случае рынок может перетечь от уже запущенных площадок (пока их пять) на традиционные биржи, но это только увеличит конкуренцию, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Он заявил об этом на сессии международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".

"Я с удовольствием хотел вас проинформировать, что мы буквально в ближайшее время примем во втором и в третьем чтениях закон, который позволит "Московской бирже" тоже торговать цифровыми финансовыми активами. Я, когда эту задачу озвучивал среди участников рынка, они так настороженно отнеслись, как к конкуренции, то есть "Московская биржа" будет конкурировать с теми информационными системами, которые сегодня выпускают соответствующие токены, ну и естественно, такие опасения, что рынок перетечет на "Мосбиржу". Но, на мой взгляд, это здорово, и учитывая такую активную позицию Сергея Анатольевича (Швецов, председатель набсовета "Мосбиржи" - ИФ) вполне возможно, что Московская биржа, получив это право, активизирует сам процесс запуска цифровых активов на рынке", - сказал депутат.

Пока лицензии ЦБ на выпуск ЦФА получили пять площадок, среди них два банка: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос" входит в состав консорциума ее инвесторов), финтех-компания "Лайтхаус" (совместно с "Трансмашхолдингом" занимается разработкой цифровой финансовой экосистемы), площадка Сбербанка, площадка Альфа-банка, блокчейн-платформа "Мастерчейн".

Выступая в Казани, председатель набсовета "Мосбиржи" Сергей Швецов отметил, что как брокеры, так и биржи не должны получать дополнительную лицензию оператора обмена ЦФА, а уже в силу действующих выполнять эти функцию. "Мы сделаем гигантский шаг вперед, предоставив посредникам, которые обслуживают сегодня уже 25 миллионов физических лиц на фондовом рынке, возможность дотянуться по привычным схемам до цифровых финансовых активов", - сказал он.

В начале недели Аксаков заявил, что Госдума в июне намерена рассмотреть законопроект, который позволит "Московской бирже" торговать ЦФА.

По действующему законодательству, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, может быть включенное в реестр ЦБ российское юридическое лицо, в том числе кредитная организация, депозитарий или лицо, имеющее право осуществлять деятельность организатора торговли (биржа). При этом сами ЦФА должны обращаться и учитываться только в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск. Таким образом, действующий закон не налагает запрет на создание биржей оператора ЦФА, но ЦФА должны обращаться только на платформе, которая их выпустила. То есть, должно быть разделение биржевых торгов и торгов ЦФА.

В начале апреля директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что допуск ЦФА к биржевым торгам в целом поддерживается, но может привести к размытию отличий между ЦФА и ценными бумагами. "В целом есть поддержка этого, но есть опасения, что если допустить ЦФА к обычным торгам, то тогда грань между ЦФА и ценной бумагой будет практически полностью смыта", - сказал Чебесков.

Ранее за создание организованного рынка ЦФА на базе классических подходов фондового рынка с применением биржевой, расчетно-клиринговой и брокерской инфраструктуры выступала "СПБ биржа".