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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

КС рассмотрит жалобу об оплате ночных переработок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ в открытом заседании в четверг рассмотрит дело об оплате сверхурочных и ночных переработок, сообщается на сайте суда.

Поводом к проверке конституционности части 1 статьи 152 Трудового кодекса РФ и постановления правительства "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" стала жалоба жителя Кемеровской области Сергея Иваниченко.

Иваниченко больше четырех лет работает по сменному графику сторожем в муниципальном центре бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Анжеро-Судженского городского округа.

Мужчина получает оклад в 3220 рублей и надбавку за выслугу лет. К зарплате применяют районный коэффициент 1,3, ему также доплачивают до МРОТ.

Иваниченко счел, что работодатель неправильно начисляет ему зарплату, так как, по его мнению, существующий способ не обеспечивает повышенной оплаты в условиях, отклоняющихся от нормальных. Он полагает, что в компенсационных выплатах следует исходить из МРОТ, а не из оклада.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования заявителя, однако вышестоящие суды решение изменили, уменьшив взысканную с работодателя сумму недоначисленной зарплаты, и указали, что требование производить расчет компенсаций из МРОТ основано на неверном толковании норм материального права.

По мнению Иваниченко, оспариваемые нормы не соответствуют Конституции, так как позволяют оплачивать сверхурочную и ночную работу, исходя только из оклада, причем установленного ниже МРОТ, что в итоге позволяет платить за такой труд меньше, чем за обычную работу.

Конституционный суд РФ
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