Сенаторы поддержали закон о порядке оплаты сверхурочной работы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об уточнении порядка определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы.

Закон обеспечивает такую оплату в большем размере по сравнению с оплатой за аналогичную работу, выполняемую в пределах установленной продолжительности рабочего времени.

В частности, предусматривается, что сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Также предусматривается, что конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться соглашением.

Вносимые изменения не являются основанием для пересмотра работодателем условий, установленных коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом или трудовым договором до дня вступления в силу закона и предусматривающих оплату сверхурочной работы в более высоком размере, чем размер оплаты сверхурочной работы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.