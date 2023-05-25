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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

Патрушев не видит основы для совместных действий с Западом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - У России нет оснований вырабатывать совместные меры с западными странами на фоне санкций и угроз с их стороны, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"И санкции, и угрозы, и все, что хотите. И на этом фоне мы их будем приглашать, чтобы вырабатывать какие-то совместные меры, действия, доверия? Никакой основы для этого нет. Но это не наш выбор, это так они себя ведут", - сказал он.

Он заявил, что "недружественные страны" в этом году не приглашались на международную встречу по безопасности.

"И на мой взгляд было бы нелогично, если бы мы им направили приглашения. Во-первых, они бы не приехали, во-вторых, как они сейчас к нам относится, мы сами же это видим", - сказал Патрушев.

Николай Патрушев Запад Совет безопасности
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