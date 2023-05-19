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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Патрушев сообщил о продвижении радиоактивного облака с Украины в Европу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В сторону Европы движется радиоактивное облако, появившееся в результате уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом на Украину, заявил на совещании в Сыктывкаре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"(США) Украине тоже "помогли" - надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", - сообщил он.

По его словам, помимо этого, США используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины.

Патрушев также заявил, что на саммите стран Группы семи в Японии, куда накануне прибыл президент США Джо Байден, "главы стран Запада под давлением США будут также обсуждать помощь Украине".

В апреле замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что Украине было передано несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, причем часть этих снарядов содержит обедненный уран. В Москве не раз выступали против планов Лондона передать Киеву снаряды с обедненным ураном и обещали адекватный ответ на такие поставки.

В конце марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал журналистам, что снаряды с обедненным ураном не представляют собой радиологической опасности.

США Николай Патрушев Польша Украина Европа
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