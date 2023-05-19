Николай Патрушев заявил о причастности спецслужб США к убийствам Дугиной и Татарского

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Взрыв Крымского моста, подрыв "Северных потоков", покушение на писателя Захара Прилепина, убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского спланированы спецслужбами США, которые координируют действия украинских диверсионно-террористических групп, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"По имеющимся сведениям, совершенные на территории России террористические акты, в их числе убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыв машины Захара Прилепина, взрыв Крымского моста, подрыв газопровода Северный поток и другие, спланированы и осуществлены при координации спецслужб США", - сказал он на совещании в Сыктывкаре.

По его словам, "инструкторы НАТО осуществляют подготовку украинских диверсионно-террористических групп, координируют их деятельность", что преподносится мировому сообществу как американская помощь в защите Украины.

Коллективный Запад во главе с США напрямую вовлечен в конфликт на Украине на стороне киевского режима - иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с украинскими военными, продолжил секретарь Совбеза.

Он предложил обсудить на совещании дополнительные меры антитеррористической защищенности в субъектах Северо-Западного федерального округа "в связи с активизацией деятельности на территории России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур".