В Кремле проходит встреча Путина и Алиева

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Кремле проходит встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, сообщил сайт Кремля.

"Уровень и характер отношений между Азербайджаном и всеми странами - участницами Евразэс носит серьезный, глубокий характер. Торгово-экономические связи развиваются поступательно и идут на благо развития отношений между всеми нашими народами. Мне бы очень хотелось, чтобы так и продолжалось в будущем, тем более что потенциал регионального сотрудничества очень и очень высок", - заявил на этой встрече российский президент.

По его оценке, российско-азербайджанские отношения "находятся на высоком уровне, также поступательно развиваются, причем на принципах равноправия, учета интересов друг друга и в соответствии с подписанной в феврале 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии".

Он поблагодарил Алиева за то, что тот решил присоединиться к сегодняшней работе в рамках ЕврАзЭС.

Алиев, в свою очередь, выразил благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Мы эти усилия очень высоко ценим, и то, что вы сегодня будете участвовать в трехсторонней встрече (Алиев-Путин-Пашинян - ИФ), также говорит о том, что РФ придает очень важное значение, тому, чтобы Азербайджан и Армения, наконец-то пришли к мирному соглашению", - сказал Алиев.

Он также выразил уверенность, что согласование пунктов мирного соглашения между Баку и Ереваном будет осуществляться быстрее после признания руководства Армении территориальной целостности Азербайджана.

"Думаю, что после недавних заявлений армянского руководства о признании Карабаха как часть Азербайджана, а также признании территориальной целостности Азербайджана с указанием конкретных цифр площади Азербайджанской Республики (86,6 тыс. кв. км - ИФ) вопрос согласования других пунктов мирного договора будет идти намного легче, потому что это был главный фактор, по которому мы не могли прийти к соглашению. Еще раз, Владимир Владимирович, рассчитываю, что сегодня мы в трехстороннем формате также сделаем еще один шаг в деле нормализации отношений между двумя странами", - подчеркнул Алиев.

25 маяч Алиев в статусе гостя принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.