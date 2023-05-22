Признанная Арменией территория Азербайджана включает и Нагорный Карабах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Признанная Арменией территория Азербайджана площадью 86 600 кв км включает и Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Территория в 86 600 кв км включает также Нагорный Карабах, - сказал он. - Важно зафиксировать, что Ереван заявляет о том, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку-Степанакерт".

Он подчеркнул, что территории Армении и Азербайджана в 29 800 кв.км и 86 600 кв.км соответственно включают также и анклавы.

"Это касается и Арцвашена (армянский анклав в Азербайджане - ИФ). Это политическая позиция. Правовая сторона еще должна быть рассмотрена и обсуждена. Есть два варианта - либо эти анклавы остаются так, как есть, либо возврат под суверенитет стран на де-юре основаниях", - сказал Пашинян.

По словам премьера, Армения и Азербайджан проводят интенсивные переговоры вокруг соглашения о мире.

"Военно-политическая обстановка в нашем регионе продолжает оставаться напряженной. Для преодоления этой напряженности мы считаем важным продвижение повестки мира, - сказал он. - Надеемся по возможности быстро достичь согласия вокруг текста и подписать его".

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду на положительный результат переговоров о заключении мирного договора между Баку и Ереваном.

"Надеемся, что переговоры в конечном итоге приведут к прочному миру на Южном Кавказе, несмотря на то, что территории Азербайджана около 30 лет находились под армянской оккупацией, миллион азербайджанцев был изгнан из своих домов", - заявил Алиев в понедельник по итогам переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Алиев отметил, что обсудил с Науседой переговоры по мирному договору между Азербайджаном и Арменией, а также региональные вопросы.

Алиев заявил, что в Баку делают все для нормализации отношений, предпринимают конструктивные усилия и добавил, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией неизбежен и "должен соответствовать нормам и принципам международного права".