Путин заявил, что ситуация в Закавказье развивается в сторону урегулирования

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ситуация в Закавказье, несмотря на трудности, развивается в сторону урегулирования, остающиеся между Арменией и Азербайджаном вопросы носят технический характер и преодолимы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которые все еще достаточно, в целом ситуация развивается в направлении урегулирования", - сказал он на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

"Есть до сих пор неурегулированные вопросы, но на мой взгляд, и мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны, они носят чисто технический характер", - продолжил президент РФ.

По словам Путина, "вопрос в терминологиях".

Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов, но на наш взгляд, я имею в виду всех нас троих, это - преодолимые препятствия. По большому счету, их не существует. Это - чисто технические вопросы", - добавил он.

По словам Путина, вице-премьеры России, Армении и Азербайджана через неделю встретятся и доработают остающиеся вопросы, связанные с разблокированием транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"Поэтому мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время - через неделю, сейчас попрошу коллег согласовать эту дату, встретятся вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств и "не зачищенные" пока, так скажем, вопросы снимут", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что это хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что не решенные до сих пор вопросы будут решены.

Обратившись к армянской и азербайджанской сторонам с вопросом, устраивает ли их такой срок для подготовки к встрече вице-премьеров, Путин получил утвердительные ответы.

Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении в Кремле продолжалась около 20 минут. Ей предшествовали отдельные переговоры Путина с Пашиняном и Алиевым. Затем лидеры встретились вместе за "круглым столом".