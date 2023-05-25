Гладков сообщил о сбросе взрывного устройства с БПЛА на территории Белгородского района

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбросе взрывного устройства с беспилотника на территории Белгородского района.

"Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля", - написал глава региона в своем телеграм-канале глава региона.

Гладков уточнил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы.