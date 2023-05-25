Гладков сообщил об обстрелах территорий семи районов Белгородской области за сутки

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг сообщил об очередных обстрелах со стороны Украины, которым территории региона подверглись за минувшие сутки.

Так, 24 мая Белгородский район, по информации главы региона, был обстрелян 16 раз. По хутору Варишкин, селам Наумовка и Журавлевка работала артиллерия, всего было выпущено 15 снарядов. Также на подлете к селу Соломино был сбит беспилотник.

"Во всех четырех обстрелянных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, рядом с хутором Лозовая Рудка в Борисовском районе с беспилотника было сброшено взрывное устройство, пострадавших и разрушений нет.

"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Последствия на земле не зафиксированы", - отметил губернатор.

Хутор Старый в Волоконовском районе попал под минометный обстрел, всего было выпущено девять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский городской округ был обстрелян 87 раз. Есть одна пострадавшая пожилая женщина.

84 снаряда было выпущено по погранпереходу в селе Козинка, в результате чего на территории произошло возгорание. Три минометных снаряда было выпущено по селу Дроновка - пострадавших нет, есть разрушение одного частного домовладения.

Краснояружский район, по информации Гладкова, накануне был атакован беспилотниками пять раз. Село Староселье подверглось атаке дронов трижды, из них два БПЛА были сбиты. Еще два дрона были сбиты в районе села Вязовое. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

В Шебекинском городском округе в среду были сбиты три беспилотника в поселке Маслова Пристань, селах Середа и Графовка. Село Терезовка дважды попало под обстрел минометных и артиллерийских снарядов.

"Есть один пострадавший с ранением нижних конечностей. Разрушений нет. Под минометный обстрел попал погранпереход в Шебекино, по самому же городу работала артиллерия. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.