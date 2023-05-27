Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле города Шебекино

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Город Шебекино Белгородской области вновь подвергся артиллерийскому обстрелу, сообщил в субботу глава региона Вячеслав Гладков.

"Город Шебекино снова находится под многочисленным артиллерийским обстрелом. По предварительной информации, пострадавших нет. Выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Также осколками снарядов повреждены несколько магазинов", - написал он в своем телеграм канале.

По его информации, есть повреждения и в частном жилом секторе.

Гладков добавил, что в городе повреждена линия электропередачи. Бригада электриков приступила к переподключению абонентов.

Ранее в субботу губернатор сообщил, что город Шебекино находится под обстрелом. "Пострадавших нет, но одной женщине стало плохо в результате перенесенного стресса. Сейчас наши самообороновцы доставляют ее в районную ЦРБ", - написал он.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.