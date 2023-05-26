Рябков сказал, что РФ не намерена применять ядерное оружие в связи с ситуацией на Украине

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия не имеет планов по применению ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины, изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наши недруги, наши враги цинично спекулируют на этой ситуации, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие. Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Он отметил, что у содержащейся в военной доктрине России формуле о том, что применение ядерного оружия допускается при сценарии, когда под угрозу поставлено само существование государства, есть и первая часть, в которой речь идет об агрессии против России с применением обычных вооруженных сил.

"Я хотел бы отметить, что доктринальные положения такого рода получили определенную конкретизацию и дальнейшее уточнение в основах государственной политики в сфере ядерного сдерживания. Документ тоже публичный, и там можно найти трактовки, которые имеют практическое значение. Я бы не стал все это проецировать, скажем, на происходящее на Украине и вокруг нее", - добавил замминистра.