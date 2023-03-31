Кремль не может игнорировать тему возможного размещения ядерного оружия на Украине

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия не может не обращать внимания на возможность размещения на Украине ядерного оружия, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это - та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания", - сказал он журналистам, комментируя появившуюся

При этом он заметил, что "не ко всем петициям, которые там появляются, можно относиться серьезно, но сама по себе активация этой темы - это не новый элемент".

Песков напомнил, что два года назад на Мюнхенской конференции о такой возможности говорил президент Украины Владимир Зеленский.