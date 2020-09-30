Путин предложил ввести должности региональных лесинспекторов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил ввести должности главных федеральных государственных лесных инспекторов и распространить лесной надзор на перевозку, хранение и переработку древесины. Он заявил это на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.

Он убежден, что нужно дополнительно настроить механизмы управления и контроля за лесами и "прежде всего реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти".

Президент также предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков с применением передовых, современных дистанционных методов зондирования и беспилотников.

"Хочу подчеркнуть: все эти вопросы требуют аккуратного, взвешенного подхода к перераспределению полномочий между уровнями власти. Но это надо делать. Прошу правительство в течение 2021 года отработать их в пилотном режиме в отдельных регионах, после чего обсудим распространение такой практики на всю страну", - добавил глава государства.

Он считает, что нужно сделать так, чтобы судьба русского леса не вызывала ни у кого озабоченности и чтобы лесная отрасль энергичено и эффективно развивалась - с отдачей для внутренней экономики и с завоеванием новой позиции на мировых рынках.

На этом же совещании Путин предложил запретить доступ в леса лесозаготовительной технике компаний, которые не имеют право на хозяйственное использование леса.

Также он поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины.