Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:52Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 561 081+207 466

Путин предложил ввести должности региональных лесинспекторов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил ввести должности главных федеральных государственных лесных инспекторов и распространить лесной надзор на перевозку, хранение и переработку древесины. Он заявил это на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса.

Он убежден, что нужно дополнительно настроить механизмы управления и контроля за лесами и "прежде всего реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти".

Президент также предложил ввести правовой институт административного обследования лесных участков с применением передовых, современных дистанционных методов зондирования и беспилотников.

"Хочу подчеркнуть: все эти вопросы требуют аккуратного, взвешенного подхода к перераспределению полномочий между уровнями власти. Но это надо делать. Прошу правительство в течение 2021 года отработать их в пилотном режиме в отдельных регионах, после чего обсудим распространение такой практики на всю страну", - добавил глава государства.

Он считает, что нужно сделать так, чтобы судьба русского леса не вызывала ни у кого озабоченности и чтобы лесная отрасль энергичено и эффективно развивалась - с отдачей для внутренней экономики и с завоеванием новой позиции на мировых рынках.

На этом же совещании Путин предложил запретить доступ в леса лесозаготовительной технике компаний, которые не имеют право на хозяйственное использование леса.

Также он поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины.

Владимир Путин правительство

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не нашел оснований для новых ограничений по COVID-19

Пандемия коронавируса

"Аэрофлот" начал тренировать собак для поиска зараженных коронавирусом

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

Доллар снова резко подорожал в начале торгов на Московской бирже

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

В РФ решили создать госплатформу для слежки за мошенническими сайтами

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');