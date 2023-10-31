Квота на импорт агрохимикатов в Россию предложена в объеме 16,7 тысячи тонн

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Квота на импорт пестицидов в Россию предложена в объеме 16,7 тысячи тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом постановления правительства, подготовленным Минпромторгом.

Речь идет о поставках агрохимикатов из стран, не входящих в ЕАЭС. Срок действия квоты предлагается установить с 1 января по 30 июня 2024 года.

По словам источника, работа над документом продолжается. Рабочая группа подкомиссии по тарифно-нетарифному регулированию при Минэкономразвития, заседание которой состоялось 18 октября, направила проект на доработку.

"Интерфакс" направил запрос в Минпромторг. Ранее ведомство подтверждало факт подготовки проекта постановления правительства о введении квоты на первое полугодие 2024 года, не указывая ее объемы.

По данным Минпромторга, выпуском химических средств защиты растений в России занимаются 10 крупных предприятий, суммарная мощность производства которых на начало 2023 года составляла 380 тысяч тонн. До 2025 года планируется ввод дополнительных мощностей на 110 тысяч тонн. Объем потребления средств агрохимии на российском рынке в 2022 году составил 230 тысяч тонн, из которых 176 тысяч тонн произведено российскими предприятиями на собственных мощностях, импортировано 71,2 тысячи тонн. Кроме того, в 2022 году было экспортировано порядка 17,5 тысячи тонн.

Сейчас в Россию 54 компании ввозят 635 препаратов (291 гербицид, 148 инсектицидов, 194 фунгицида, 2 прочих СЗР) из 28 стран. Российские производители выпускают 757 препаратов-аналогов. Отсутствуют аналоги только по 2 препаратам (гербициды), суммарный объем ввоза которых в 2022 году составил 43,8 тонны.

Как обещал в начале октября замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, Минсельхоз не поддержит планы по введению квот на импорт средств агрохимии, аналогов которых нет в России.