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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Севастополь вернулся российский корабль-разведчик, отбивший атаку морских дронов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в акватории Черного моря, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Экипаж СРК "Иван Хурс" Черноморского флота завершил плановый переход из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации Севастополь", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором корабль возвращается в Севастополь своим ходом.

24 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что рано утром в тот день Украина безуспешно попыталась атаковать корабль "Иван Хурс" тремя морскими беспилотниками.

"Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор", - сказал 24 мая Конашенков.

Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале в пятницу: "Находясь в акватории Черного моря с конца апреля текущего года, экипаж выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики, а также вёл мониторинг надводной обстановки в юго-западной части Черного моря с целью обеспечения безопасности судоходства в рамках "зерновой сделки".

"В пункте базирования корабль пополнит материальные запасы, после чего продолжит выполнение задач по предназначению", - сообщило министерство.

Минобороны РФ Иван Хурс
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