Военные РФ заявили о попытке атаки дронов на корабль "Приазовье" Черноморского флота

Корабль повреждений не получил

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что пресечена попытка Украины атаковать морскими дронами российский корабль "Приазовье", который следил за безопасностью газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя", - заявили в Минобороны РФ.

"Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил", - говорится в сообщении.

"Корабль "Приазовье" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - сообщили военные РФ.

В Минобороны РФ заявили, что стратегический беспилотник США вел разведку в Черном море во время попытки Украины атаковать российский корабль.

"В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

24 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что рано утром в тот день Украина безуспешно попыталась атаковать корабль "Иван Хурс" тремя морскими беспилотниками.

"Все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор", - заявлял 24 мая Конашенков.

В тот день Конашенков сообщил, что корабль-разведчик "Иван Хурс" выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турции.

26 мая Минобороны РФ сообщило, что "Иван Хурс" прибыл в пункт постоянного базирования в Севастополе после выполнения специальных задач в Черном море. В тот день Минобороны РФ опубликовало видео, на котором корабль возвращается в Севастополь своим ходом.