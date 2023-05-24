Минобороны сообщило об атаке украинских катеров-беспилотников на корабль "Иван Хурс"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Украина рано утром 24 мая безуспешно попыталась атаковать тремя морскими беспилотниками корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Сегодня в 5:30 вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", - сказал он.

По его словам, "все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор", а корабль "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач.

"После террористического акта 26 сентября 2022 года на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" Вооруженными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов, - отметил он. - И не напрасно".

Минобороны распространило видеокадры уничтожения украинских морских беспилотников.

СМИ сообщали, что "Иван Хурс" - разведывательный корабль, который несколько лет назад вошел в состав Черноморского флота России. Предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения разведывательных задач.