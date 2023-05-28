Шесть районов Белгородской области были обстреляны со стороны Украины за сутки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сотни снарядов были выпушены с украинской стороны по территории Белгородской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Наибольшее число ударов пришлось на Грайворонский городской округ: на него пришлось 115 минометных снарядов.

"По селу Козинка выпущено 30 минометных снарядов. В результате повреждено пять частных домовладений, три административных здания и две хозпостройки. По КПП из миномета ударили 58 раз, по селу Заречье-Первое - 14. Пострадавших и разрушений нет. На село Мокрая Орловка пришлось 13 минометных снарядов. Пострадавших нет, поврежден автокран", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Самые тяжелые последствия с погибшим и ранеными - в Шебекинском городском округе.

"В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилета. Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномета и гранатомета. Пострадавших и разрушений нет. По городу Шебекино выпущено 38 артиллерийских снарядов. К сожалению, есть погибший - Николай Сергеевич, работал охранником на одном из предприятий города", - сообщил Гладков.

В результате обстрелов города Шебекино пострадали 15-летняя девочка и 17-летний парень.

"Девочке диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей, парню - контузию головного мозга. Также пострадал мужчина, у него ссадина на голове и психологический шок. Все пострадавшие сейчас в больнице, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - уточнил губернатор.

В Шебекинском горокруге различные повреждения получили спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей.

По информации главы региона, по селу Муром ударили шесть раз, по селу Новая Таволжанка выпушено 13 минометных снарядов, село Белянка обстреляно из миномета дважды. В селах Середа и Безлюдовка 15 и 9 прилетов соответственно. Обошлось без пострадавших и разрушений.

"В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 19 прилетов. По селам Лозовое и Журавлевка выпущено 8 и 9 артиллерийских снарядов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. Село Драгунское дважды атаковали с помощью СВУ. Также обошлось без пострадавших и разрушений", - сообщил Гладков.

Кроме того, по данным губернатора, дважды за прошедшие сутки обстрелян Волоконовский район. В обоих случаях выстрелы из СВД велись по хутору Старый. Никто не пострадал, разрушений нет.

Краснояружский район атакован с помощью беспилотника, который на окраине села Поповка удалось сбить. В результате никто не пострадал, повреждений нет.

Борисовский район обстреляли один раз. Минометный снаряд прилетел в село Богун-Городок. Обошлось без пострадавших и разрушений.