Белгородский губернатор сообщил о погибшем в результате обстрела в Шебекинском округе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате обстрела в Шебекинском городском округе в Белгородской области, сообщил в субботу губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший - охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице.

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"Среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - заявил Гладков.

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Еще одному пострадавшему врачи обработали раны, госпитализация не потребовалась, говорится в сообщении.

"По обстрелу. Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние", - сказал Гладков.

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В городе повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что город Шебекино вновь подвергся артиллерийскому обстрелу.