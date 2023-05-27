Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Белгородский губернатор сообщил о погибшем в результате обстрела в Шебекинском округе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате обстрела в Шебекинском городском округе в Белгородской области, сообщил в субботу губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, погибший - охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице.

"Среди пострадавших есть дети - двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - заявил Гладков.

Еще одному пострадавшему врачи обработали раны, госпитализация не потребовалась, говорится в сообщении.

"По обстрелу. Есть попадания снарядов на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчеты. Сотрудников предприятия сейчас вывезли на безопасное расстояние", - сказал Гладков.

В городе повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.

Ранее в субботу Гладков сообщил, что город Шебекино вновь подвергся артиллерийскому обстрелу.

Белгородская область Вячеслав Гладков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мотопараплан упал в Хабаровском крае, погиб пилот

Патриарх Кирилл запретил в служении священника, занимавшегося вопросом "Троицы" Рублева

AP сообщило, что несколько сотен немецких госслужащих покинут РФ в ближайшее время

Строитель погиб на границе Курской области при обстреле со стороны Украины

В Тверской области упал беспилотник

Россия направила 11 атташе по АПК в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Россия направила 11 атташе по АПК в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Беспилотники атаковали здание нефтепроводной компании в Псковской области

РФ в 2022 году увеличила поставки аграрной продукции в страны АТР на 10%

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный

Минюст признал иноагентами ученых Владислава Иноземцева и Александру Архипову

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });