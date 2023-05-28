Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле Шебекинского городского округа в воскресенье.

"Под обстрелом ВСУ находятся сразу несколько населенных пунктов Шебекинского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его информации, в селе Безлюдовка также зафиксирован прилет снаряда на территорию базы отдыха. "Снаряд попал в один из корпусов, в результате чего есть задымление. Оперативные службы в пути", - уточнил Гладков.

По словам губернатора, "в селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет". "Место оцеплено, работает следственная группа", - отметил он.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших.

"Осколками снарядов в четырех частных жилых домовладениях повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки. Есть повреждение газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы работают на месте", - уточнил он.

Кроме того, в Новой Таволжанке беспилотник атаковал автомобиль. "Никто не пострадал, но автомобиль посечен. Оперативные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается", - сообщил Гладков.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.