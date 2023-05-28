Открытое горение ликвидировано в гостевом доме в Краснодарском крае

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ликвидировано открытое горение в гостевом доме в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 22:13 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что сейчас идет проливание водой, огня уже нет.

Ранее сообщалось, что в 20:19 мск на пульт диспетчера Туапсинского района поступило сообщение о пожаре в гостевом доме на улице Набережная поселка Джубга: в трехэтажном здании произошло возгорание кровли.

В пресс-службе прокуратуры региона заявили о начале проверки по факту пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.