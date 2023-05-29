Минпромторг готовит изменения в системе балльной оценки локализации в автопроме

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг пересмотрит подход к локализации в автопроме, сместив приоритет в начислении локализационных баллов с кузовных операций по сварке, окраске и штамповке в пользу автокомпонентов, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с деятельностью регулятора, а также на представителя самого министерства.

Как подтвердили "Интерфаксу" в ведомстве, соответствующий пакет поправок в постановление №719 о балльных критериях локализации обсуждается с отраслевым сообществом. При этом Минпромторг не планирует отказываться от уже действующих программ поддержки предприятий автопрома, направленных на развитие производства компонентов. В частности, от программы по субсидированию затрат на реинжиниринг, от автокомпонентной программы ФРП и кластерной инвестиционной платформы.

Изменения, как отмечают в Минпромторге, необходимы "в целях создания условий, стимулирующих оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих". Однако пока рано говорить об окончательно сформированной и утверждённой позиции.

"Ведомости" пишут, что в отрасли готовящиеся изменения воспринимают негативно. По словам источника газеты в одном из работающих в России автоконцернов, предложения Минпромторга забирают около 1 тысячи локализационных баллов у традиционных технологий, перераспределяя их в еще не локализованные компоненты.

"Это по сути меняет концепт определения "российскости" продукта. Минпромторг так пытается простимулировать нас, чтобы мы развивали компонентную отрасль. Но от этого наши машины не станут более современными, они просто потеряют эти 1 тысячу баллов", - говорит собеседник издания, отмечая, что поправки затруднят получение компенсации уплаченного утильсбора и в итоге вынудят производителей поднять цены на машины.

Источник "Ведомостей" на другом автозаводе отмечает, что изменения разрушат всю систему регулирования и приведут к тому, что ни один российский производитель, независимо от уровня локализации, не будет соответствовать требуемому уровню баллов для госзакупок.

"Это никоим образом не стимулирует увеличение локализации, а только дискриминирует российских производителей, вложивших миллиарды в достигнутый уровень локализации, который хотят обнулить. (...) Минпромторг пытается принудить автопроизводителей к самостоятельному созданию автокомпонентной отрасли без понимания, что этого не произойдет", - полагает источник издания.

Балльная оценка локализации в автопроме была введена в 2019 году. Она не только является индикатором "российскости" выпускаемых в стране машин, но и позволяет компаниям, подписавшим специнвестконтракт (СПИК), претендовать на участие в госзакупках и программах поддержки спроса. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн получает и промышленные субсидии, которые в отрасли считают компенсацией утилизационного сбора.

Максимальное количество баллов, которое может набрать автопроизводитель из числа подписавших СПИК первой версии, составляет 7 тысяч. Такие контракты подписаны практически всеми работающими в России заводами. В рамках текущей шкалы сварка кузова, его окраска, штамповка кузовных деталей из российского металла, включая его раскройку, стоят максимум 1,5 тысячи баллов. Для сравнения: обновленная Lada Vesta, которая в ближайшее время поступит в продажу, как сообщал "АвтоВАЗ", получает в совокупности 4,5 тысячи баллов.

Выплата всех 100% промсубсидий автозаводам с 2022 года привязана к балльной оценке уровня локализации их продукции. В частности, для полной компенсации утильсбора производитель легковых машин в прошлом году должен был набрать 2 тысячи баллов, в 2023-2024 годах - 2567 баллов, в 2025-2026 годах - 3 701, в 2027 году - 4835 баллов, а в 2028 году - 5,4 тысячи баллов. Для сравнения: на конец 2021 года Vesta набирала около 4 тысячи баллов, а самые локализованные иномарки - на тот момент Renault Logan и Duster - примерно по 2,2 тысячи баллов, Hyundai Solaris и Creta - около 2 тысяч баллов.

Для участия в программе госзакупок производителю легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 г. нужно набирать не менее 3,2 тысячи баллов в рамках постановления №719.