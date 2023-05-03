РГТ не сможет локализовать большую газовую турбину по лицензии GE

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Стратегия развития ООО "Русские газовые турбины" (РГТ, СП "Интер РАО" и американской General Electric) находится в стадии пересмотра и больше не предусматривает локализацию производства большой газовой турбины GT13E2, следует из отчета РГТ за 2022 год.

"Вследствие внешнеэкономических событий в 2022 году произошли значительные изменения формата и степени участия General Electric в реализации совместных проектов по локализации производства газовых турбин, имеющие неблагоприятные последствия для РГТ. С учетом изменений был утвержден план локализации, в котором не предусмотрены мероприятия в отношении объекта "Локализация газотурбинной установки GT13E2", - говорится в отчете.

Актив "Локализация газотурбинной установки GT13E2" списан в полном объеме на сумму 4,1 млрд рублей.

По другому совместному проекту - турбине 6F.03 - РГТ планирует достичь уровня локализации 90% не ранее чем в 2027 году, отмечается в отчете.

"Русские газовые турбины" были созданы в 2011 году, компания владеет площадкой по сборке газовых турбин 6F.03 по технологии GE (мощность до 88 МВт) в Рыбинске. Производство было запущено в 2014 году.

До 2019 года ПАО "Интер РАО" принадлежало 25% компании, "ОДК" - 25%, американской General Electric - 50%. Весной 2019 г. "Интер РАО" выкупила долю "ОДК", а в сентябре 2020 года стала контролировать 50,99% РГТ.

Тогда же в сентябре 2020 года "Интер РАО" и General Electric подписали пакет соглашений, направленных на повышение уровня локализации в России производства и обслуживания газовых турбин большой мощности. Речь шла о повышении до 100% локализации газовой турбины 6F.03, а также организации локального производства турбины GT13E2 мощностью до 210 МВт.

В марте 2022 года GE объявила о прекращении работы в России за исключением некоторых операций, в частности, поддержки существующих энергетических услуг. В отчете GE по итогам I квартала 2023 года отмечалось, что оставшиеся активы компании в России и на Украине оцениваются в $0,3 млрд, в основном в энергетическом бизнесе, и не относятся к деятельности, подпадающей под санкции или внутренние ограничения компании.

По итогам 2022 года "Русские газовые турбины" получили убыток в 4,8 млрд рублей против 0,28 млрд рублей годом ранее. Выручка составила 406,4 млрд рублей (+13,7%).