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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Думский комитет одобрил законопроект о штрафах за попытки обойти запреты для иноагентов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об административной ответственности за невыполнение в установленный срок предписаний об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах.

В законопроекте содержатся поправки к Кодексу об административных правонарушениях о штрафах за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста об устранении нарушений законодательства от иноагентах. Штрафы для граждан составят до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев, один из авторов законопроекта, объяснил, что предлагаемые меры позволят устранить любые лазейки и пробелы "для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы".

В статье 11 федерального закона №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" перечислены 18 запретов, связанных со статусом иноагента, по словам Пискарева, "именно их пытаются обойти иноагенты, используя различных посредников в форме физических и юридических лиц".

"Примером такого содействия обходу нашего законодательства может быть допуск иноагента к преподаванию в государственном вузе, выделение иноагентам государственных грантов и тому подобное", - говорил депутат.

Еще один из авторов законопроекта, первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отметил, что после принятия закона под его нормы могут подпадать и случаи, когда, например, в продаже в магазинах находятся книги автора, признанного иноагентом, без соответствующего указания.

Андрей Луговой Василий Пискарев Минюст Госдума
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