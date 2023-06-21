Законопроекты об усилении контроля за деятельностью иноагентов приняты в I чтении

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении два законопроекта об усилении контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

Первый из проектов законов предусматривает введение запрета на получение иноагентами государственной имущественной поддержки. Сейчас они не вправе получать лишь финансовую поддержку государства, пояснил журналистам соавтор инициативы, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Кроме того, предлагается закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. На данный момент ведомство реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов.

"Соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца", - отметил Пискарев.

Данный проект закона принят в первом чтении в пакете с другим, предлагающим в Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах: на граждан в размере до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

Пискарев сообщил, что предлагаемые меры позволят устранить любые лазейки и пробелы "для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы".

В статье 11 федерального закона №255 "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" перечислены 18 запретов, связанных со статусом иноагента, по словам Пискарева, "именно их пытаются обойти иноагенты, используя различных посредников в форме физических и юридических лиц".

"Примером такого содействия обходу нашего законодательства может быть допуск иноагента к преподаванию в государственном вузе, выделение иноагентам государственных грантов и тому подобное", - пояснил ранее глава думской комиссии.

Соавтор проекта закона, первый замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой на заседании комитета отметил, что после принятия закона под его нормы могут подпадать и случаи, когда, например, в продаже в магазинах находятся книги автора, признанного иноагентом, без соответствующего указания.