Хакеры взломали инфраструктуру фонда "Сколково"

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Фонд "Сколково" сообщает о временной недоступности ряда своих публичных ресурсов в связи со взломом в ночь на 29 мая своей системы хакерами.

"Злоумышленники получили частичный доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов. В частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда", - говорится в сообщении пресс-службы фонда, поступившем в "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что ответственность за взлом взяла на себя "злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся украинским киберфронтом".

"Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы", - сообщили в фонде.

В настоящий момент временно недоступны публичные информационные ресурсы фонда "Сколково", такие как сайт sk.ru и онлайн-сервисы.

Ведется работа по восстановлению работоспособности инфраструктуры. "Основная часть функционала будет восстановлена в течение суток. К расследованию инцидента привлечены правоохранительные органы", - сообщили в "Сколково".