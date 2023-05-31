Фонд "Сколково" восстанавливает свою IT-инфраструктуру после атаки хакеров

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Работоспособность основных информационных систем и ключевых цифровых сервисов фонда "Сколково", в том числе его сайта, восстановлена после хакерского взлома, который произошел в ночь на понедельник, сообщили в пресс-службе фонда.

"Продолжается настройка и оптимизация блоков, подвергшихся атаке. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента", - говорится в сообщении.

Заработали основные информационные ресурсы фонда: официальный сайт sk.ru, электронная почта, финансовые и аналитические системы.

"Возобновлен доступ в личный кабинет резидентов "Сколково". Функционируют ключевые цифровые сервисы, в том числе получения заявок на грантовое финансирование и участия в акселерационных программах", - говорится в сообщении.

"IT-специалисты фонда продолжает работы по полному устранению последствий кибератаки и усилению информационной защиты "Сколково"", - добавили в фонде.

Инфраструктура фонда "Сколково" подверглась хакерской атаке в ночь на 29 мая, в результате которой хакеры получили доступ к ряду информационных систем и сетевых ресурсов: в частности, был взломан файлообменник, расположенный на физических мощностях фонда. Ответственность за взлом взял на себя "злоумышленник или группа злоумышленников, представившиеся украинским киберфронтом". "Кроме самого сообщения о взломе, хакеры выложили в открытый доступ снимки экранов ряда внутренних информационных ресурсов, а также отдельные документы", - сообщали в фонде.