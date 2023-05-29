Врио гендиректора центра "Вектор" назначен Александр Агафонов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющим обязанности гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора назначен заместитель руководителя центра Александр Агафонов, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

17 мая стало известно о том, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов уволен со своей должности из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Максютов работал в центре "Вектор" с 2003 года. Один из разработчиков вакцины "ЭпиВакКорона".

Центр "Вектор" входит в Роспотребнадзор, является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих исследования в области естественных наук.

ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. По распоряжению правительства РФ на базе центра создана национальная лаборатория по работе с особо опасными - высокопатогенными - вирусами гриппа. ГНЦ играет роль координатора по взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения по разработке вакцины против ВИЧ.

Агафонов - доктор биологических наук, окончил Новосибирский государственный университет по специальности "биология". В "Векторе" работает с 1983 года.