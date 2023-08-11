Один из разработчиков методов COVID-диагностики COVID-19 стал гендиректором "Вектора"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Генеральным директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" (поселок Кольцово, Новосибирская область) назначен Александр Агафонов, сообщается на сайте центра.

"Агафонов работает в "Векторе" с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Агафонов работал с возбудителями особо опасных инфекций человека 1-2 групп патогенности, один из разработчиков методов диагностики COVID-19. Он временно исполнял обязанности руководителя "Вектора" с конца мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что прежний гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов был уволен со своей должности из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов.

Максютов работал в центре "Вектор" с 2003 года, гендиректором - с 2016 года. Является одним из разработчиков вакцины "ЭпиВакКорона".