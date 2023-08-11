Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Один из разработчиков методов COVID-диагностики COVID-19 стал гендиректором "Вектора"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Генеральным директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" (поселок Кольцово, Новосибирская область) назначен Александр Агафонов, сообщается на сайте центра.

"Агафонов работает в "Векторе" с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Агафонов работал с возбудителями особо опасных инфекций человека 1-2 групп патогенности, один из разработчиков методов диагностики COVID-19. Он временно исполнял обязанности руководителя "Вектора" с конца мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что прежний гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов был уволен со своей должности из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов.

Максютов работал в центре "Вектор" с 2003 года, гендиректором - с 2016 года. Является одним из разработчиков вакцины "ЭпиВакКорона".

Центр "Вектор" входит в Роспотребнадзор, является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих исследования в области естественных наук.

ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. По распоряжению правительства РФ на базе центра создана национальная лаборатория по работе с особо опасными - высокопатогенными - вирусами гриппа. ГНЦ играет роль координатора по взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения по разработке вакцины против ВИЧ.

Александр Агафонов Вектор коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ отметил изменение инфляции в верхней части прогноза на 2023 год 5-6,5%

Завершена буксировка поврежденного при атаке дрона в Керченском проливе танкера

Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится для льготников и онлайн-покупок

Порядок отпуска рецептурных лекарств изменится для льготников и онлайн-покупок

Банк России может смягчать валютные ограничения только на взаимной основе

Атаки беспилотников на Москву

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

В Москве перекрыли Карамышевскую набережную

Аэропорты "Внуково" и Калуги возобновили работу после утренних ограничений

Аэропорт Калуги и "Внуково" закрыты для обеспечения безопасности полетов

Основной разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен

Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в РФ неизвестной компании

Канадская Magna продала автокомпонентные заводы в РФ неизвестной компании

Северный флот РФ начал тренировки с участием 20 кораблей и 8 тыс. военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });