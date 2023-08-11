Один из разработчиков методов COVID-диагностики COVID-19 стал гендиректором "Вектора"
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Генеральным директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" (поселок Кольцово, Новосибирская область) назначен Александр Агафонов, сообщается на сайте центра.
"Агафонов работает в "Векторе" с 1983 года, имеет степень доктора биологических наук. Принимал непосредственное участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Агафонов работал с возбудителями особо опасных инфекций человека 1-2 групп патогенности, один из разработчиков методов диагностики COVID-19. Он временно исполнял обязанности руководителя "Вектора" с конца мая 2023 года.
Ранее сообщалось, что прежний гендиректор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов был уволен со своей должности из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов.
Максютов работал в центре "Вектор" с 2003 года, гендиректором - с 2016 года. Является одним из разработчиков вакцины "ЭпиВакКорона".
Центр "Вектор" входит в Роспотребнадзор, является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих исследования в области естественных наук.
ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. По распоряжению правительства РФ на базе центра создана национальная лаборатория по работе с особо опасными - высокопатогенными - вирусами гриппа. ГНЦ играет роль координатора по взаимодействию со Всемирной организацией здравоохранения по разработке вакцины против ВИЧ.