Глава центра "Вектор" Максютов уволен из-за нарушения закона о коррупции

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов уволен со своей должности из-за нарушения закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре также заявили, что в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции ведомством "проведены мероприятия по пресечению выявленных фактов".

"Центр "Вектор" продолжает свою деятельность в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами", - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Максютов был уволен "в связи с утратой доверия".

Максютов работал в центре "Вектор" с 2003 года. Один из разработчиков вакцины "ЭпиВакКорона".

Центр "Вектор" входит в Роспотребнадзор, является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих исследования в области естественных наук.