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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

ГД рассмотрит 1 июня проект закона о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госдума планирует 1 июня рассмотреть проект закона о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря и Керченского пролива, сообщил "Интерфаксу" источник в палате парламента РФ.

Соответствующий документ (265950-8) был внесён в Госдуму 24 мая. В нем предлагается денонсировать договор, подписанный в Керчи 24 декабря 2003 года и ратифицированный Российской Федерацией 22 апреля 2004 года.

В результате принятия в РФ Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации, говорится в пояснительной записке.

В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, отмечается в документе.

Также в пояснительной записке отмечается, что Верховная рада Украины 24 февраля 2023 года приняла закон "О денонсации Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", который после подписания и официального опубликования вступил в силу 25 марта 2023 года.

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого договора.

Госдума Азовское море Керченский пролив
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