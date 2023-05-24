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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Думу внесен проект закона о денонсации договора с Киевом по использованию Азовского моря

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ внёс в Госдуму проект закона о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Соответствующий документ размещен в базе законодательной деятельности палаты.

Речь идёт о денонсации договора, подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года и ратифицированного Российской Федерацией 22 апреля 2004 года.

В результате принятия в РФ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации, говорится в пояснительной записке.

В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, отмечается в документе.

Также в пояснительной записке отмечается, что Верховная рада Украины 24 февраля 2023 года приняла закон "О денонсации Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", который после подписания и официального опубликования вступил в силу 25 марта 2023 года.

Президент России Владимир Путин в среду подписал распоряжение, назначив заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого договора.

Владимир Путин Украина Азовское море Керченский пролив
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