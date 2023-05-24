РФ намерена денонсировать договор с Украиной по использованию Азовского моря

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года будет рассмотрен палатами Федерального Собрания РФ.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, назначив заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого договора, подписанного в Керчи 24 декабря 2003 года.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.